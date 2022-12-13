Актриса Ольга Медынич о любимых местах в Петербурге

Об Ольге Медынич Петербург узнал раньше остальных – на ее спектакли ходила половина города. С тех пор актриса успела переехать в Москву и стать звездой. 9 января на канале ТНТ стартует сериал "Оливье и роботы" – комедийный альманах, где в недалеком будущем столкнутся технический прогресс и российские реалии. Ольга Медынич сыграет в нем школьную учительницу, прошедшую экспериментальное лечение по пересадке мозга. Правда, последствия операции окажутся непредсказуемыми.

Ну, а пока премьера – дело будущего, Ольга рассказала нам о любимых местах в городе своего прошлого.

Центр Петербурга – это, конечно, отдельная вселенная. Летом в хорошую погоду по нему можно гулять бесконечно, особенно если приехать в белые ночи. Я училась в Академии театрального искусства на Моховой улице, и мне по-прежнему очень нравится район между Фонтанкой и Таврическим садом. От Моховой можно быстро дойти до Марсового поля или Летнего сада. В саду всегда течет какая-то своя жизнь: туристы разглядывают статуи, местные просто гуляют, а в небольшом "Кофейном домике" можно перехватить какой-нибудь горячий напиток с десертом.

Летний сад среди тех точек притяжения Питера, куда устремляется любой турист, но, это совершенно точно не делает их хуже. Как говорится: "Это не банальность, это классика!". Я также люблю Казанский собор, есть в его колоннаде что-то таинственное. Рядом находится самая знаменитая "пышечная" города – на Большой Конюшенной. Все же знают, что это в Москве пончики, а в Петербурге – только пышки?! Все говорят, что заведение работает еще с конца 50-х. Антураж видимо сохранился с тех времен, цены практически тоже. К румяным пышкам, щедро посыпанным сахарной пудрой всегда приятно взять кофе с молоком. Точнее так этот напиток называется, хотя по вкусу больше напоминает ту сладковатую бурду, которую в школе наливали. Ну, помните, из такой большой металлической штуки с краном? При этом вкусно, и очень ностальгически!

Лучший вид на город никуда не переехал, и по-прежнему открывается с колоннады Исаакиевского собора, правда в последнее время все сложнее уговорить себя туда подняться – все-таки 300 ступенек. Хотя, результат, конечно, того стоит! Зато можно отработать съеденные пышки или отличный ужин в одном из ресторанов на улице Рубинштейна.

Вечер в Петербурге, конечно, стоит провести в театре! Выбор, куда пойти, достаточно большой – БДТ, Театр Европы, Мариинка, Александринка… но, я все же рекомендую не забыть и про Молодежный театр на Фонтанке. Когда-то я прослужила в нем целых семь лет, так что это мое родное место в родном городе.

Фото: Онлайн-кинотеатр START