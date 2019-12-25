Игорь Чехов – о "Сториз", пост-пандемии и открытиях на самоизоляции

Piter.tv решил пообщаться с актером и узнал новые подробности случившегося в его жизни за последнее время.

"Сториз" теперь – это не только популярная функция в соцсети Instagram. Такое же название носит новый скетчком на телеканале "СТС". О новом проекте на самом канале рассказывают кратко:

Сумасшедшая экоактивистка, находчивый алкоголик, судья с приговором за слишком долгое аудиосообщение, блогер-бабушка и малышка-коуч, московские фифы, назойливая бывшая, врач с идеальным почерком и другие герои покорят сердца телезрителей уже очень скоро

Новое шоу стартовало на ТВ-экранах с 10 августа, а за подробностями мы обратились к актеру Игорю Чехову, сыгравшему одну из главных ролей.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашем новом проекте. Есть ли какая-то основная тема, которая объединяет все истории?

Основная тема, близкая мне – это юмор. Это то, чем я занимаюсь последние пятнадцать лет. Так что, в первую очередь, это моя тема. Во-вторых, короткие скетчи близки народу. Это не что-то выдуманное, а близкое нам, то, что у нас "под ногами" и нас окружает. Персонажи, это не переодетые в женщин мужчины, а обычные люди. Отношения между парнем и девушкой, жизнь полицейских, медсестер, работников МЧС, жизненные ситуации с людьми, посещающими ресторан – все это показано с юмором, зритель видит комедийные положения, в которые поставлены герои.

Основная тема, наверное, понятна из названия. В некотором роде это бессвязная лента, в которой происходят некоторые события.

Соглашусь, это на 100% так. Человек проводит с телефоном в руке огромную часть своей жизни, особенно если это молодой человек, блогер. По сути, сейчас каждый человек – это блогер, каждый выкладывает что-то в "сториз". Люди выкладывают в истории интересные моменты своей жизни, может что-то зацепило их юмором, может они хотят донести свое мнение, возможно их что-то возмутило или, наоборот, впечатлило. Проект как раз про это. Хронометраж шутки, как правило не более 30 секунд, поэтому мы так назвали зарисовки жизненных юмористических моментов.

Как проходили съемки в режиме самоизоляции?

Съемки проходили уже после завершения изоляции, как и большое число других проектов. Все, что было обещано ранее, только сейчас начали активно снимать. В период самоизоляции этого было делать нельзя, поэтому все снимали скринлайф-сериалы дома, общаясь по Zoom и делая заметки. Уже вырвавшись на съемочную площадку, мы приступили к активным съемкам.

Как в целом пандемия отразилась на вашей работе? Коснулась ли она вас, ваших близких, друзей?

Было неприятно, когда кто-то болел, конечно. Особенно, если заболевал кто-то из близких людей. Но мы не скучали, снимали сериал, пытались найти себе дело, скринлайфы записывали в домашних условиях. Поэтому изоляция прошла немного скучно, но, в целом, незаметно для нас. Было много домашних дел, полку прибить, что-то повесить. Спасибо интернету, выручал он и сериалы. "Колл-центр" мне очень сильно понравился. Так сразу и не вспомню, что еще, много чего посмотрел. Все знакомые много хороших сериалов советовали.

Снова вернемся к "Сториз". Сколько образов вам пришлось примерить, кого сыграли?

В 80% скетчей я играл парня. Был еще и полицейским, и работником МЧС, и барменом, и клиентом различных сервисов, и курьером. У меня есть линия отношений с девушкой, так что, в каком-то смысле это жизненный материал. В день мне приходится переодеваться огромное количество раз и примерять на себя множество ролей. Сначала полицейский, потом работник банка, потом парень и вдруг снова полицейский.

Кого было сложнее всего играть, и какой персонаж оказался вам близок?

История каждого мне была понятна, в целом она умещается в одну шутку. Сложно сказать, что было труднее всего. Намного лучше, когда есть сюжетная линия, как, например, линия про парня и бывшую девушку. Наверное, ее и было сложнее всего играть, но чем сложнее, тем всегда и интереснее, с другой стороны. Не могу сказать, что какая-то роль далась мне особенно тяжело. Хотя сказать, что это была легчайшая работа я тоже не могу. Главное, что было интересно и весело.

Из скетчкомов у вас есть какие-то фавориты? Что еще можно посмотреть после "Сториз", все равно российское или зарубежное.

Наверное, "Друзья" - это уже классика. Большое количество скетчкомов, которые сейчас появились, тоже достойные. Предтечами я все равно считаю "Даешь молодежь". Мне сложно сказать, потому что я не фанат скетчкомов. Играть в них мне, конечно, очень нравится, а опыт просмотров не такой большой. Сложно вспомнить, что еще было в таком жанре. Хороший пример - "Маленькая Британия" Я думаю, это еще большая предтеча. С нее, наверное, и пошел вообще такой жанр.

Завершим "фаворитами" в период изоляции. Все-таки интересен топ трех сериалов, а также лучшая книга и музыкальный альбом.

Всегда буду советовать всем читать рассказы Антона Павловича Чехова, потому что считаю этого автора уникальным, в плане юмора. В длинных пьесах, все же нет такого юмора, который я ценю. Юмористической трагедии, кроме Шекспира, для меня нет. Я больше за комедию положения. Сатира Чехова замечательно раскрывается в полной мере именно в рассказах. Они короткие, как и "Сториз", читаются "как семечки". Еще я люблю фэнтези, а вот драма – совсем не мое. Если возвращаться к сериалам, то недавно посмотрел "Последний танец" про баскетболиста Майкла Джордана. Это было очень хорошо, ребята, создавшие его, молодцы. Третий сериал, наверное, не назову. У меня память в этом плане, как у девочки – посмотрел и забыл. Из музыки мне в последнее время нравится Иван Рейс и Breaking System, они как русские The Prodigy.

Фото: предоставлено телеканалом СТС