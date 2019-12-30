Комедия "Холоп" заработала больше 3 миллиардов рублей в СНГ

Лента вышла в широкий прокат 26 декабря.

Российская комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко собрала на территории СНГ больше 3 млрд рублей и стала самой кассовой комедией за всю историю проката. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

По сюжету главный герой картины Гриша заигрался в красивую жизнь. Молодой человек решил, что ему все дозволено, и натворил много дел. Отец-олигарх, желая исправить избалованного сына, обращается за помощью к другу-психологу. Вместе они придумывают уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается деревня 19 века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.

В фильме снялись Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и другие актеры.

Видео: YouTube / Central Partnership