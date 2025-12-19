Команда фас собаке Бесу привела петербуржца к тюрьме

Суд Петербурга вынес жесткий приговор после травмирования двух человек

Житель Калининского района Санкт-Петербурга получил реальный срок лишения свободы за умышленное натравливание собаки бойцовской породы на людей. Питбультерьер изъят по решению суда. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В Калининском районном суде Санкт-Петербурга рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении вреда здоровью двум гражданам с использованием собаки. Преступление совершено вечером 16 мая 2024 года возле дома 107, корпус 4 на Гражданском проспекте.

Судом установлено, что мужчина умышленно направил принадлежащего ему питбультерьера по кличке Бес на женщину, выгуливавшую собаку породы бордер-колли. Животное схватило колли за лапы, после чего укусило хозяйку за руку. После первого эпизода подсудимый аналогичным образом спровоцировал нападение на другого прохожего. Собака вцепилась в конечности потерпевшего, повалила его на асфальт. Владелец пса дополнительно распылил аэрозольный баллончик в лицо пострадавшему.

В ходе судебного разбирательства мужчина признал вину по существу обвинения, при этом отрицал подачу команды "фас". Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Питбультерьер конфискован в доход государства.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина поджег машину знакомого в Сестрорецке.

Фото: Piter.TV