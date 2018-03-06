Колоритное видео из Кузбасса: Подвыпившие дамы устроили драку в баре

В сети опубликовано видео драки женщин с камеры наблюдения в одном из кафе Междуреченска.

В одном из кафе Междуреченска на днях произошел конфликт между двумя особами 32 и 36 лет, который перерос в ожесточенную драку.

На опубликованных кадрах видео с камеры наблюдения в кафе видно, как за столиками сидят люди. Затем одна из женщин выталкивает другую из-за стола. Затем в ход идут сумки и бутылка. Правда, к счастью, бутылка выскользнула из рук выпившей женщины, и стеклянная тара улетела в витрину холодильника и разбила стекло, а не голову оппонентки.

Персонал кафе вызвал бойцов Росгвардии, которые утихомирили дамочек. По словам одной из участниц конфликта, ссора, переросшая в драку, произошла из-за извинений. Но извинения дамы были настолько назойливы, что терпению наступил предел.

Видео: ВК, Росгвардия Кемеровской области