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Патриарх Кирилл освятил восстановленную колокольню Воскресенского Новодевичьего монастыря
Сегодня, 18:02
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Патриарх Кирилл освятил восстановленную колокольню Воскресенского Новодевичьего монастыря

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В 2021 году завершилось воссоздание колокольни.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил восстановленную Исидоровскую колокольню Воскресенского Новодевичьего монастыря в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

Колокольню высотой 55,5 метров построили в 1892-1895 годах по проекту петербургских архитекторов Лаврентия Бенуа и Владимира Цейдлера. В начале 1930-х годов здание было взорвано при работах по расширению Московского проспекта. В 2002 году в монастыре начались реставрационные работы. В 2021 году завершилось воссоздание колокольни.

Ранее мы писали, что в Петербурге закончили реконструкцию Александро-Невской Лавры.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: воскресенский новодевичьий монастырь, колокольня, патриарх кирилл
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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