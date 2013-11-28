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Коллекторы похитили человека в Петербурге
Сегодня, 11:54
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Коллекторы похитили человека в Петербурге

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Злоумышленники требовали от пострадавшего переоформить на них его квартиру.

В Петербурге коллекторы напали на жителя города и похитили его. Злоумышленники увезли пострадавшего в Кириши и заперли в квартире. Горожанин нашел возможность, чтобы связаться с правоохранителями. Его удалось спасти.

По информации Piter.tv, заявителя удерживали в квартире дома на улице Строителей. Полицейские вскрыли двери и нашли звонившего им мужчину. 

Петербуржец рассказал, что семь дней назад коллекторы похитили его и требовали переписать имущество на них. Против злоумышленников возбудили уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: неизвестные похитили 5 смартфонов из салона сотовой связи на Новаторов – видео.

Фото: Piter.tv

Теги: кириши, коллекторы похитили мужчину, мошенники, полиция, требовали переоформить кваритру, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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