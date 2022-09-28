Неизвестные похитили 5 смартфонов из салона сотовой связи на Новаторов

Грабители распылили в лицо продавцу газовый баллончик. Сумма ущерба оценивается в 109 450 рублей.

Вечером вторника, 27 сентября, по номеру 112 поступила информация от продавца салона сотовой связи на бульваре Новаторов о разбойном нападении. Неизвестные похитили 5 смартфонов и поспешно скрылись. Кадры с места событий оказались в распоряжении Piter.TV.

Как установили сотрудники полиции, в 20:55 в салон вошли двое мужчин, распылив газовый баллончик в лицо заявителю. Злоумышленники унесли с собой 2 Xiaomi 11 и 3 Xiaomi Redmi 10. Общая сумма ущерба оценивается в 109 450 рублей.

Правоохранители разыскивают мужчин славянской внешности 30-35 лет, рост 170-175 см, одетых в темную одежду. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Мурино на сотрудника компании Apple напали злоумышленники в его собственной квартире.

Видео: Piter.TV