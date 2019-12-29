Эксперты объяснили, из-за чего возникает просрочка платежей.

Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам россиян. Почти 58% россиян пропускают оплату из-за финансовых трудностей. Об этом "РИА Новостям" заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

В топе также падение уровня доходов (около 30% случаев). На третьей позиции по распространенности - невозможность справиться с кредитной нагрузкой (20 процентов). Еще 18% не отдают кредиты из-за потери рабочего места, а 17% - из-за роста цен и нехватки свободных средств. Около 5% населения выплачивать кредиты мешают семейные обстоятельства.

Каждый десятый заемщик готов платить по просроченному кредиту только после вынесения судебного постановления. Добросовестные граждане пытаются не доводить до данного этапа разбирательств. Они справляются с финансовыми трудностями в среднем за 4-6 месяцев.

Ранее коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ.

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