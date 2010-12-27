Рассылавшего фотографии с похорон детей коллектора задержали в Ульяновске

Задержан коллектор, который прислал петербурженке фотографию внучки на фоне кладбища с подписью "Убита за долги бабушки".

После заявления от жительницы Петербурга 28 сентября в микрофинансовой компании "Росденьги" прошли обыски. Женщину обеспокоила фотография ее 4-летней внучки с венками на кладбище, которую она получила от неизвестного коллектора. По сообщению пресс-службы СК РФ, 29 сентября в Ульяновске задержан 31-летний Рустам Мавлютов, который является сотрудником ООО МФО «Бутик финансовых отношений». Мавлютову предъявлена статья УК РВ 163 (вымогательство)

Стоит отметить, что за подобные нарушения Центробанк исключил "Росденьги" из государственного реестра микрофинансовых организаций, и пост "Росденег" был передан микрокредитной компании "Бутик финансовых решений". В настоящее время договоры займов заключаются от "Бутика".

По версии следствия за плечами Мавлютова и других неизвестных на данных момент коллекторов далеко не одно правонарушение. Есть подозрения, что они связаны с порчей имущества, угрозами, вымогательством сумм в разы превышающих займы клиентов. Также от их рук пострадали люди не имеющие отношения к займам. Так, например, мужчине испортили дверные замки и на стенах написали о долге, только вот человек с указанным именем никогда не проживал в данной квартире. Вместо извинений мужчина получил по горячей линии "Росденег" массу оскорблений и угроз.

При обыске в доме Малютова и на его рабочем месте были найдены материалы, подтверждающие его причастность к делу. Стоит вопрос о том, чтобы доставить задержанного в Петербург и здесь предъявить ему обвинение и избрать необходимую меру пресечения.

Как ранее сообщал Piter.tv детей отправили "на кладбище" за долги родителей.