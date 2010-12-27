Анонимные "террористы" грозились взорвать ТЦ "Галерея" и "Жемчужная плаза"

Таким образом они якобы решили отомстить за "убийства в Сирии".

Как стало известно, неизвестные "террористы" грозились взорвать два крупных торговых центра Петербурга: "Галерея" и "Жемчужная плаза". Злоумышленники таким образом решили устроить "кровавую месть русским". Об этом рассказало АН "Оперативное прикрытие".

Накануне, 9 ноября, на электронные адреса трех сотрудников "Галереи" пришло письмо, в котором "террористы" пообещали одновременно взорвать 15 бомб общим весом в 115 кг в ТЦ на Лиговском и "Жемчужной плазе". Злоумышленники также рассказали, откуда у них столько взрывчатого вещества. Они сообщили, что партия взрывчатки окольными путями была доставлена в Дагестан из Сирии через Азербайджан и Турцию.

Надо отметить, что в письме анонимный "террорист" подписался как "Лада Сергеевна Селезнева, шахидка".

Правоохранительные органы провели обыски на территории обоих ТЦ. Опасных взрывчатых веществ не обнаружили. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что анонимные "террористы" пообещали взорвать "Ленту", если им не заплатят 5 биткоинов.

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