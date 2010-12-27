Анонимные "террористы" обещают не взрывать магазины "Лента" за пять биткоинов

Лжеминеры выдали себя за спецподразделение ФСБ.

История с угрозами от анонимных подрывников продолжается. В полдень субботы, 9 ноября, в офис "Ленты" на Таллинском шоссе пришло письмо с сообщением о возможном подрыве одного из магазинов крупной сети. Об этом сообщила "Фонтанка".

В этот раз анонимные "террористы" представились элитным подразделением ФСБ "Вымпел" , а адрес электронной почты начинался с russianspecialforces, что означает - российские спецвойска. Они пообещали, что взорвут один из магазинов "Ленты" на территории Московской области до конца года при помощи взрывпакета весом 1,6 кг. Для того, чтобы этого не произошло, они потребовали откуп в виде пяти биткоинов. Также они указали номер электронного кошелька для совершения платежной операции.

Саперы провели полный осмотр магазина и прилегающих к нему территорий, но опасных объектов не обнаружили.

Напомним, что буквально неделю назад анонимные "террористы" обещали взорвать сначала салон Porsche, а потом все железнодорожные станции города. Правоохранители также провели полный осмотр всех мест, оказавшихся под угрозой и ничего там не нашли.

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