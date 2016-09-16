Коллектор на Петровском острове завершили на 50%

Рабочие продолжают осуществлять проходку тоннеля на глубине 11 м.

Работы ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по возведению канализационного коллектора и реконструкции сетей водоотведения на Петровском острове завершены на 50%. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Рабочие продолжают осуществлять проходку тоннеля на глубине 11 м. Для этих целей применяют два щита разного диаметра. Кроме того, более полутора км тоннеля проложили к Петровской косе и Петровскому проспекту. В данный момент идёт подготовка ко второму этапу строительства.

Общая длина коллектора составит 1,9 км, а канализация растянется на 2,4 км. Работы завершат до конца следующего года.

Ранее мы сообщили о том, что в проект реконструкции петербургской консерватории внесли изменения.

Видео: пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга