Коллектив Пулково поздравили с 90-летием воздушной гавани

Глава города заявил, что аэропорт Пулково добился успехов благодаря труду работников компании "Воздушные Ворота Северной Столицы".

В четверг, 4 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил коллектив ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" – оператора аэропорта "Пулково" с 90-летием.

Губернатор отметил, что "Пулково" начал путь от небольшого аэродрома до одного из крупнейших российских аэропортов. В прошлом году аэропорт даже попал в список лучших аэропортов Европы по качеству обслуживания пассажиров. В России он занимает 3 место по объему пассажиропотока. За прошлый год было обслужен 18,1 млн человек.

Кроме того, активно трудоустраивают молодежь: в рамках программы "Взлетная полоса" с осени прошлого года команда стала больше на 800 студентов более чем из 25 петербургских вузов. В офисе аэропорта трудятся около ста студентов.

Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные Ворота Северной Столицы".

Фото: Piter.tv