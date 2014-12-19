Коллекция Эрмитажа пополнилась обувью XVII-XIX веков

Образцы изготовлены во Франции, в Великобритании, Пруссии, США.

Государственный Эрмитаж приобрел 47 пар мужской, женской и детской обуви 1690-1840-х гг. из собрания российского коллекционера Назима Мустафаева. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения 21 октября.

Образцы изготовлены во Франции, в Великобритании, Пруссии, США и иллюстрируют историю развития обувного дела в Западной Европе и Северной Америке.

Предметы обуви продемонстрируют на постоянных экспозициях в Главном музейном комплексе, Галерее костюма в Реставрационно-хранительском центре "Старая Деревня" и на временных тематических выставках.

Ранее мы рассказывали о том, что в дни проведения культурного форума в Петербурге вход в Эрмитаж станет бесплатным.

Фото: пресс-служба Эрмитажа