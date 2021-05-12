Коллеги рассказали о погибших петербургских гидах на Крымском мосту

В пандемию они создали YouTube-канал "HedgehogTB", на котором выкладывали документальные фильмы об истории Петербурга и царской династии Романовых.

Коллеги погибших гидов Эдуардом Чучакиным и Зоей Софроновой рассказали о их жизни в Петербурге. Об этом пишет "АиФ Петербург".

Персональные экскурсии для арабского шейха, знакомство с Петербургом для посла Пакистана и звезд эстрады - Эдуард и Зоя были популярными питерскими гидами, снимали документальные фильмы для своего блога и недавно даже купили квартиру в самом центре города. 33-летняя Зоя и 53-летний Эдуард были известными гидами в Северной столице, поженились более 10 лет назад, детей у них не было.

С началом пандемии спрос на услуги гидов существенно снизился, и Эдуард и Зоя решили попробовать себя в новом формате. Они создали YouTube-канал "HedgehogTB", на котором выкладывали документальные фильмы об истории Петербурга и царской династии Романовых. Фирменный почерк авторов - сочетание глубины контента и легкость подачи.

В Крым Зоя и Эдуард хотели отправиться уже давно. Они планировали посетить там Ливадийский дворец, который ранее был резиденцией императоров. Зоя написала сценарий для нового фильма из цикла. Уже после трагедии на YouTube-канале пары пользователи оставили десятки комментариев с соболезнованиями.

Фото: Вконтакте / Эдуард Чучакин