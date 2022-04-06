Яркий оратор и первопроходец. Коллеги Владимира Жириновского поделились воспоминаниями о политике

25 апреля политику должно было исполниться 76 лет.

В среду, 6 апреля, стало известно о смерти лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Коллеги политика выразили свои соболезнования и поделились воспоминаниями о нем.

Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России. Владимир Путин, президент РФ.

Во фракции ЛДПР в Госдуме отметили, что Жириновский, даже в самые сложные времена, всегда знал, что делать. Партия стала первой оппозиционной в СССР.

Да, Владимир Жириновский вызывал противоречивые эмоции. Но никто и никогда не отрицал его колоссальную роль в политике современной России. С ним не всегда соглашались, но неизменно убеждались в его правоте и дальновидности. Он всегда знал, что делать. С ним рядом никогда не было страшно, чтобы ни предстояло впереди.

Роль Владимира Жириновского отметил и политолог Юрий Светов в беседе с "Петербургским дневником". Они были знакомы с 1994 года. Эксперт поделился мнением о том, что Жириновский в личной беседе и Жириновский на камеру — совсем разные люди.

Его партия возникла первой, как только разрешили много партийность. И он выиграл первые думские выборы еще в 93-м году. И партия существует до сих пор. Его вторая роль – инсайдер российской политики. Он много чего знал, у него была широкая сеть контактов, и порой он высказывался о каких-то вещах как провидец. Юрий Светов.

Депутат Госдумы, член Партии Роста Оксана Дмитриева написала в своем Telegram-канале о том, что Владимир Жириновский был "масштабной личностью", память о котором должна остаться в учебнике по новейшей истории России.

Депутат Законодательного собрания Петербурга, лидер фракции ЛДПР Павел Иткин назвал случившееся великой утратой в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Он пообещал, что члены партии постараются сохранить те идеологические постулаты и отношение к гражданам, которое было при Жириновском.

Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский