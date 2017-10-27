Коллега раненой ведущей "Эха Москвы" уехала из России в целях безопасности

Сотрудница радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина уехала из России в целях безопасности. Такую информацию опубликовал в своем микроблоге в Twitter Владимир Варфоломеев.

Сотрудница "Эха Москвы" Ксения Ларина уехала из России в целях безопасности. Информацию опубликовал в своем микроблоге в Twitter Владимир Варфоломеев. Об этом пишет "Росбалт".



По его словам, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в эфире телеканала "Дождь" заявил, что в целях безопасности решил эвакуировать из страны ведущую Ксению Ларину.



Напоминаем, что 23 октября мужчина ворвался в в редакцию радиостанции и ударил журналистку Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Женщину госпитализировали и сделали операцию.



Нападавший был арестован и задержан по решению суда.