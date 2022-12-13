С начала сезона в Ленобласти зарегистрировали 180 случаев укусов клещами

Первый укус клеща на территории Ленинградской области в 2023 году произошел 7 апреля.

С начала сезонной активности клещей в Ленинградской области зарегистрировали 180 случаев укусов клещами на территории всех районов региона, за исключением Кировского. Об этом сообщило Управлением Роспотребнадзора.

Первый укус клеща на территории Ленинградской области в 2023 году произошел 7 апреля. Больше всего пострадавших зарегистрировано на территории Гатчинского (36), Кингисеппского (27), Тихвинского (23), Киришского (19) и Всеволожского (15) районов.

На территориях районов Ленинградской области приступили к проведению акарицидных обработок. Всего запланировано провести обработки на территории более 3400 га.

С началом сезона инфекций, передающихся клещами, необходимо соблюдать основные меры предупреждения присасываний клещей. Также не стоит забывать о прививке от клещевого энцефалита.

Фото: pxhere.com