Количество погибших в результате теракта в Сомали выросло до 189

В Сомали увеличилось число жертв теракта в городе Могадишо, теперь их 189.
Мощнейший взрыв произошел в субботу, 14 сентября. Как стало известно, на одной из улиц в столице государства взлетел на воздух грузовик со взрывчаткой.
Вскоре в том же районе случился еще один взрыв. В результате второго инцидента никто не пострадал.
Первоначально число жертв составляло несколько десятков, однако за сутки оно во много раз выросло. Ранения получили около 200 человек.
Власти Сомали объявили трехдневный траур. В настоящее время устанавливаются все причины произошедшего.
Видео: youtube.com / World News