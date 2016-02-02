Количество погибших в результате теракта в Сомали выросло до 189

Изначально было известно о паре десятков жертв мощного взрыва.

В Сомали увеличилось число жертв теракта в городе Могадишо, теперь их 189.

Мощнейший взрыв произошел в субботу, 14 сентября. Как стало известно, на одной из улиц в столице государства взлетел на воздух грузовик со взрывчаткой.

Вскоре в том же районе случился еще один взрыв. В результате второго инцидента никто не пострадал.

Первоначально число жертв составляло несколько десятков, однако за сутки оно во много раз выросло. Ранения получили около 200 человек.

Власти Сомали объявили трехдневный траур. В настоящее время устанавливаются все причины произошедшего.

Видео: youtube.com / World News