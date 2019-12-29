Беглов отметил, что в городе мало социальной рекламы, пропагандирующей ЗОЖ.

Во вторник, 25 февраля, стало известно о том, что в Петербурге выросло число спортсменов среди горожан на 20%.Об этом сообщили на заседании городского правительства сообщил председатель Комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в Северной столице 2,3 миллиона петербуржцев регулярно занимаются спортом. По подсчетам специалистов, к 2024 году около 55% горожан должны вести здоровый образ жизни.

При этом градоначальник отметил, что в Петербурге наблюдается недостаток рекламы, пропагандирующей ЗОЖ.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы стали чаще ездить в Финляндию и Прибалтику на праздники.

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