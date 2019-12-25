Количество пациентов с внебольничной пневмонией в Ленобласти увеличилось на 65%

Кроме того, средний темп прироста зараженных составляет 1,3%.

Впервые за несколько количество случаев заболевания внебольничной пневмонией в Ленинградской области выросло на 65%. Об этом сообщила глава областного Роспотребнадзора.

Так, в данный момент в регионе насчитывается 4 170 случаев COVID-19, подтвержденных лабораторными исследованиями. Суточный прирост за сутки последние 2 недели составляет приблизительно 50 человек.



Вспышки — в бытовых очагах, социальных учреждениях и на производстве. Работа наша продолжается очень активно. Средний темп прироста составляет 1,3 процента в неделю, и с 9 мая этот показатель всегда ниже, чем в целом по России.



резюмировала Историк.



Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти зафиксирован 51 новый случай заражения коронавирусом в 28 населенных пунктах.



Фото: Piter.TV