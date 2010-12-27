К 2024 году на российских дорогах станет вдвое больше камер

В настоящее время на трассах установлено более 9 тысяч комплексов фото- и видеофиксации.

К 2024 году Минтранс России планирует вдвое увеличить количество камер на дорогах. Если сейчас на трассах установлено более 9 тысяч комплексов фото- и видеофиксации, то уже к концу 2019 года их станет на 11 % больше, к 2020 — на 33 %, к 2022 — на 66 %, а к 2023 — на 88 %. Об этом сообщают "Известия".

Кроме того, к 2019 году на дорогах появятся передвижные фото- и видеокамеры. Их будут размещать на обочинах и переставлять при необходимости. Это позволит специалистам зафиксировать как можно больше случаев нарушения ПДД. В конечном счете, такие меры должны привести к сокращению числа аварий.

Ранее мы публиковали информацию о том, что можно делать в метро, а что нельзя.

Фото: pixabay.com