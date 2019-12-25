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Цифровых партнеров "Единой карты петербуржца" станет больше
Сегодня, 13:00
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Цифровых партнеров "Единой карты петербуржца" станет больше

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По словам губернатора, проект подтверждает репутацию Петербурга как лидера инноваций и цифровизации.

Во вторник, 16 ноября, губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе радиообращения на радио "России" заявил, что проект "Единая карта петербуржца" будет расширяться и далее.

Градоначальник уточнил, что уже второй год подряд проект выходит в финал престижной международной премии в области развития "умных городов" в главной номинации. Благодаря этому репутация Петербурга как лидера инноваций и цифровизации подтверждается.

Уже более 900 тыс. горожан пользуются не только банковскими и транспортными приложениями карты, но и целым списком цифровых сервисов-партнеров. Благодаря техническим возможностям их число будет увеличиваться.

Фото: пресс-служба Сбербанка

Теги: единая карта петербуржца, петербург, смольный
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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