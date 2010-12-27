Колесов: в Петербурге повысится пожароопасность в июле

Главный синоптик Петербурга сообщил о предстоящих пожарах в июле из-за высокой температуры воздуха.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о пожароопасности в Ленинградской области весной и летом. Весной Пететрбургу пожары не страшны.

Пожароопасность низкая, снег везде в Ленобласти сошёл. Пожароопасность повыситься к июлю. Летний период будет близок к норме, но ожидаются и жаркие периоды. Температура воздуха поднимется до 30 градусов, но не на все лето. Облачность и дожди не дадут прогреть землю. Александр Колесов

Также Александр Колесов отметил, что 20 градусов в апреле - это нонсенс. Настоящая температура весной - 9 или10 градусов. Также синоптик рассказал прогноз на майские праздники. Погода будет теплой, но первого и второго мая могут быть осадки в виде дождя. 8-13 градусов - средняя температура по области в мае.

Ранее мы сообщали о том, что в преддверии майских праздников Роспотребнадзор дал советы по выбору мяса для шашлыка.

Фото: Piter.tv