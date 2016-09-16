Главный синоптик Петербурга предупредил о заморозках на следующей неделе

Атмосферный фронт разделит Ленобласть: на севере ожидается мороз, на юго-западе — плюсовая температура.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своём Telegram-канале сообщил о предстоящем похолодании в регионе. По его данным, в понедельник температура в центре города не превысит 0 градусов, тогда как на Карельском перешейке и востоке Ленобласти столбики термометров опустятся до -5 градусов.

Атмосферный фронт уже к утру будет делить Ленинградскую область пополам, проходя через Санкт-Петербург. На севере области температура будет отрицательная, на юго-западе всё ещё тепло +2…+5 градусов. Александр Колесов, главный синоптик Санкт-Петербурга

Ночные осадки в виде дождя прекратятся к дневному времени, и к утру 11 ноября регион окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления с прояснениями в облаках. Уже в ночь на вторник отрицательная температура установится на большей части территории Ленинградской области и в Санкт-Петербурге, за исключением юго-западных районов.

Следующее изменение погоды ожидается 12-13 ноября с приходом нового циклона, который принесет кратковременное потепление до +3…+8 градусов. Однако к середине месяца в Петербурге прогнозируется похолодание до отрицательных температур в ночные часы, а в области мороз может сохраняться и днем. По словам синоптика, осадки перейдут в форму мокрого снега, что ознаменует приход предзимья, хотя возможны изменения в зависимости от развития атмосферных процессов.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")