Мясная продукция с африканской чумой свиней найдена в магазинах Петербурга

Отбор проб зараженной продукции планируется на следующую неделю.

Колбаса, ветчина и сосиски с африканской чумой свиней обнаружены в продуктовых магазинах Северной столицы. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Северо-Западу.

По поручению ведомства мясные изделия производителей "Стародворские колбасы" и "Владимирский стандарт", пишет РБК. Отбор проб зараженной продукции планируется на следующую неделю.

Кроме того, изделия с африканской чумой свиней найдены в Рязанской, Брянской, Владимирской, Тульской областях и Краснодарском, Алтайском, Красноярском краях.

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