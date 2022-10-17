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Мясная продукция с африканской чумой свиней найдена в магазинах Петербурга
Сегодня, 19:41
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Мясная продукция с африканской чумой свиней найдена в магазинах Петербурга

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Отбор проб зараженной продукции планируется на следующую неделю.

Колбаса, ветчина и сосиски  с африканской чумой свиней обнаружены в продуктовых магазинах Северной столицы. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Северо-Западу.

По поручению ведомства мясные изделия производителей "Стародворские колбасы" и "Владимирский стандарт", пишет РБК.  Отбор проб зараженной продукции планируется на следующую неделю.

Кроме того, изделия с африканской чумой свиней найдены в Рязанской, Брянской, Владимирской, Тульской областях и Краснодарском, Алтайском, Красноярском краях.

Ранее мы рассказывали о том, что Смольный усилит контроль за качеством продукции петербургских сервисов доставки.

Фото: Pxhere

Теги: зараженная продукция, мясная продукция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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