"Черкизово" вдвое увеличит производство сосисок в Петербурге

На заводе в Горелово откроют новый цех по производству ветчины.

Производительность завода по производству мясной продукции "Черкизово" в Горелово на данный момент составляет 0,8-1,2 тыс. тонн мясной продукции. До конца октября компания планирует открыть новый цех для производства ветчины и сосисок с объемом 2,2 тыс. тонн. Об этом сообщает "Коммерсант".

В производстве планируют использовать новую рецептуру. В компании отметили, что на данный момент спрос на средний сегмент линейки "Пит-Продукт", которая выпускается на предприятии в Горелово, значительно уменьшился. Будущий цех будет ответственен за выпуск изделий категории "эконом".

Также производство "Черкизово" может быть расширено в соседней Ленобласти. Речь идёт о заводе Casademont в Синявино, на котором выпускаются сыровяленые колбасы и хамон.

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