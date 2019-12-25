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Кокорин сообщил, что собирается приехать в Петербург из Москвы на машине
Сегодня, 20:53
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smirenny

Кокорин сообщил, что собирается приехать в Петербург из Москвы на машине

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Футболист поедет с семьей.

В прямом эфире в инстаграме у Александра Кержакова Александр Кокорин рассказал, что планирует поехать в Петербург на машине. 

Футболист рассказал, что пропуск нужен тем, кто гуляет, а тем, кто ездит в машине – не нужен. Кокорин отметил, что несмотря на некоторые слова врачей о том, что маски не помогают, он все равно ее использует. 

"Я думаю, еще прикроют, но пока эти чрезвычайные меры не приняли. Хочу за город, там хоть погулять можно", – рассказал нападающий "Сочи".

Ранее мы писали, что в метро Петербурга продезинфицируют проездные жетоны. 

Фото: pixabay

Теги: александр кокорин, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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