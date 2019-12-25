Кокорин сообщил, что собирается приехать в Петербург из Москвы на машине

Футболист поедет с семьей.

В прямом эфире в инстаграме у Александра Кержакова Александр Кокорин рассказал, что планирует поехать в Петербург на машине.

Футболист рассказал, что пропуск нужен тем, кто гуляет, а тем, кто ездит в машине – не нужен. Кокорин отметил, что несмотря на некоторые слова врачей о том, что маски не помогают, он все равно ее использует.

"Я думаю, еще прикроют, но пока эти чрезвычайные меры не приняли. Хочу за город, там хоть погулять можно", – рассказал нападающий "Сочи".

Ранее мы писали, что в метро Петербурга продезинфицируют проездные жетоны.

Фото: pixabay