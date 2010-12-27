Кокорин рассказал, как отговаривал Дзюбу от перехода в другой клуб

Александр Кокорин признался "Советскому спорту", что отговаривал Артема Дзюбу от идеи уйти из "Зенита".

Александр Кокорин отговаривал Артема Дзюбу от перехода в "Фенербахче" и российские футбольные клубы. Об этом лидер петербургского "Зенита" рассказал в интервью журналистам "Советского спорта".

По его словам, летом Артем Дзюба действительно болезненно переживал отсутствие игровой практики в "Зените". Александр Кокорин заявил, что его друг лично общался с Роберто Манчини и просил дать ему больше времени на поле. Свою позицию Дзюба объяснил желанием попасть в основу сборной России на Чемпионате мира по футболу. При этом Кокорин намекнул, что обсуждал с высокорослым форвардом возможность его перехода в другой клуб.

Разговоры были. Но я ему сказал, что, если ты уйдешь отсюда, твоя карьера пойдет вниз, и ты совершишь ошибку. Я сказал ему так, потому что прекрасно знаю его способности как игрока. Фактически я его уговорил не уходить никуда и сказал, что за место в основе нужно бороться и доказывать здесь. "Зенит" – самый сильный клуб России на данный момент. Прежде чем идти куда-то в неизвестность, надо пробовать свои силы здесь, - заявил спортсмен.

Ранее мы писали, что Кокорин и Кришито вошли в команду недели Лиги Европы.

Фото: Instagram, Александр Кокорин