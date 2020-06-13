Кокорин заявил, что никому не желает оказаться в тюрьме

При этом футболист сказал, что тюрьма его ничему не научила.

В разговоре с Александром Алиевым Александр Кокорин рассказал о времени, которое провел в тюрьме из-за участия в драках в Москве.

"Поменяла ли меня тюрьма? Чему-то научила — точно нет. Наверное, единственное, те вещи, которые мы понимали, – любить, ценить свою семью, близких, родственников. Больше они пострадали от этой ситуации, потому что мы были закрыты от них", — сказал Кокорин.

Также футболист отметил, что познакомился в тюрьме с хорошими людьми, но в целом жизнь там была ужасной: "Я прикоснулся и увидел, как это все выглядит. Это ужасно – никому в жизни не желаю. Кстати, с ребятами с Украины познакомился, хорошие пацаны".

Сейчас нападающий "Зенита" Александр Кокорин играет в аренде в "Сочи".

Ранее стало известно, что Александр Кокорин останется в "Сочи" до конца нынешнего сезона РПЛ.

Видео: Youtube/Кент