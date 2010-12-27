Кокорин и Маммана провели тренировку с основным составом "Зенита"

Оба игрока не тренировались с основой полгода, в связи с травмой крестообразных связок.

Нападающий Александр Кокорин и защитник Эмануэль Маммана вернулись к тренировкам с основным составом "Зенита". Футболисты провели занятия с общей группой в Удельном парке, 22 августа, перед матчем петербургского клуба с норвежским "Мольде". Оба игрока не тренировались с основой полгода, в связи с травмой крестообразных связок. Хавбек "Зенита" Олег Шатов продолжает тренироваться по индивидуальной программе.

Матч "Зенит"-"Мольде" в рамках квалификации в Лигу Европы пройдет 23 августа в Северной столице. Ранее команда Семака выбила из турнира "Динамо-Минск", одержав в серии победу по забиты мечам (8:5). На прошедшей пресс-конференции наставник "Зенита" сказал, что бело-сине-голубым предстоит тяжелый матч.

Фото: Вконтакте/kokorink9