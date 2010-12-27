Александр Кокорин заявил, что с радостью завершит карьеру в "Зените"

Нападающий петербургской команды "Зенит" Александр Кокорин рассказал, готов ли он остаться в клубе после окончания футбольной карьеры.

Нападающий петербургского футбольного клуба Александр Кокорин рассказал, готов ли он остаться в "Зените" после окончания игровой карьеры. Об этом пишет "Фонтанка".



По словам футболиста, он с радостью завершит карьеру в "Зените", если будут поступать предложения из Европы. Также Кокорин выразил восхищение Петербургом, но посетовал на минимальное количество солнца в городе.



Напоминаем, что Александр Кокорин забил уже 15 голов в 21 матче за "Зенит". Футболист перешел в петербургскую команду 30 января 2016 года из московского "Динамо".



Фото:ВКонтакте/Александр Бубнов | Футбол