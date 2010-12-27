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Александр Кокорин заявил, что с радостью завершит карьеру в "Зените"
Сегодня, 19:35
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TretyakovaS
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Александр Кокорин заявил, что с радостью завершит карьеру в "Зените"

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Нападающий петербургской команды "Зенит" Александр Кокорин рассказал, готов ли он остаться в клубе после окончания футбольной карьеры.

Нападающий петербургского футбольного клуба Александр Кокорин рассказал, готов ли он остаться в "Зените" после окончания игровой карьеры. Об этом пишет "Фонтанка".

По словам футболиста, он с радостью завершит карьеру в "Зените", если будут поступать предложения из Европы. Также Кокорин выразил восхищение Петербургом, но посетовал на минимальное количество солнца в городе.

Напоминаем, что Александр Кокорин забил уже 15 голов в 21 матче за "Зенит". Футболист перешел в петербургскую команду 30 января 2016 года из московского "Динамо". 

Фото:ВКонтакте/Александр Бубнов | Футбол

Теги: александр кокорин , зенит , новости спб , новости спорта
Категории: Новости СПб

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