Койки для больных коронавирусом в Мариинской больнице заняты на 100%

В больнице оборудованы более 600 коек.

В пятницу, 20 ноября, заместитель главврача Мариинской больницы Евгения Рубежова сообщила, насколько сильно загружен коечный фонд для больных коронавирусом, сообщил телеканал "78".

Так, в Мариинской больнице развернули 600 инфекционных коек и коек реанимации. Так, в 11 отделениях развернули 586 инфекционных коек и 58 коек реанимации в трех отделениях. Все койки заняты на 100%. Заместитель главного врача отметила, что каждый день пациенты сменяются: кого-то выписывают или переводят в другие стационары, а на их место привозят других больных. Также Рубежова уточнила, что по сравнению с весенней волной, нагрузку между медицинским персоналом удалось распределить рационально.

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Фото: Piter.TV