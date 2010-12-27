Смерть Задорнова подтвердила Регина Дубовицкая

Смерть Михаила Задорнова подтвердила Регина Дубовицкая.

Стало известно, что смреть Михаила Задорнова настигла вечером 9 ноября 2017 года. Об этом подтвердила советская и российская ведущая Регина Дубовицкая.

Ведущая "Аншлага" рассказала, что эта новость привела ее в шок. "Для меня это совершенно обухом по голове", - говорит Дубовицкая. Таже она рассказала, что Задорнов боролся за жизнь и она верила, что в конечном итоге он победит болезнь.

Известный сатирик Михаил Задорнов боролся с раком мозга. Его прооперировали в Германии, однако опухоль сильно вросла в мозг, поэтому боли после процедуры продолжались. Напомним, ранее мы сообщали о том, что известный писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался.

Фото: официальная страница "Вконтакте" Михаила Задорнова