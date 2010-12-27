10 ноября стало известно, что скончался юморист Михаил Задорнов.

Всеми известный писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни.

Известно, что Михаил Задорнов на протяжении долгого времени страдал от онкологического заболевания. Значительно ухудшилось состояние сатирика еще летом 2016 года. Из-за болезни он отменил многие выступления и гастроли. В конце прошлого года юмориста прооперировали в Германии. После чего, по словам близких и родственников артиста, лечение помогло улучшить его состояние.

Напомним, Михаил Задорнов родился в Юрмале в 1948 году. С середины восьмидесятых начал выступать на телевидении. Благодаря этим выступлениям артист стал известным.