Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Известный писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался
Сегодня, 11:01
0
Shdaria
305

Известный писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался

0
 
 

10 ноября стало известно, что скончался юморист Михаил Задорнов.

Всеми известный писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни.
 
Известно, что Михаил Задорнов на протяжении долгого времени страдал от онкологического заболевания. Значительно ухудшилось состояние сатирика еще летом 2016 года. Из-за болезни он отменил многие выступления и гастроли. В конце прошлого года юмориста прооперировали в Германии. После чего, по словам близких и родственников артиста, лечение помогло улучшить его состояние.
 
Напомним, Михаил Задорнов родился в Юрмале в 1948 году. С середины восьмидесятых начал выступать на телевидении. Благодаря этим выступлениям артист стал известным. 
 
Теги: задорнов умер , новости россии , причина смерти задорнов , скончался задорнов , юморист задорнов
Категории: Новости шоу-бизнеса России Культура Лента новостей Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5