Петербуржцам рассказали, когда можно не платить налог с дохода

Если человек продал жилье или машину, то с дохода придется заплатить налог. Телеканал "Санкт-Петербург" рассказал о ряде условий, которые освобождают россиян от уплаты налога.
Доход с продажи жилья, которое принадлежало человеку дольше трех лет, не облагается налогом:
– если оно досталось по наследству;
– подарено близким родственником;
– приватизировано;
– если это единственное жилье в собственности.
В остальных случаях срок владения для продажи без налога должен быть не менее пяти лет.
Доходы от продажи жилья семей с детьми не облагаются налогом независимо от срока владения:
– если дети в семье несовершеннолетние или студенты-очники младше 24 лет;
– его кадастровая стоимость ниже, чем у нового жилья, или не превышает 50 млн рублей;
– площадь нового жилья больше, чем проданного.
– до 30 апреля 2024 года уже приобретено новое жилье или полностью оплачена его стоимость на этапе строительства;
– если в момент продажи у налогоплательщика и членов его семьи нет более половины прав на помещение, которое по площади больше нового купленного жилья.
Фото: pxhere
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