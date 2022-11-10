Петербуржцам рассказали, когда можно не платить налог с дохода

Если человек продал жилье или машину, то с дохода придется заплатить налог. Телеканал "Санкт-Петербург" рассказал о ряде условий, которые освобождают россиян от уплаты налога.

Доход с продажи жилья, которое принадлежало человеку дольше трех лет, не облагается налогом:

– если оно досталось по наследству;

– подарено близким родственником;

– приватизировано;

– если это единственное жилье в собственности.

В остальных случаях срок владения для продажи без налога должен быть не менее пяти лет.

Доходы от продажи жилья семей с детьми не облагаются налогом независимо от срока владения:

– если дети в семье несовершеннолетние или студенты-очники младше 24 лет;

– его кадастровая стоимость ниже, чем у нового жилья, или не превышает 50 млн рублей;

– площадь нового жилья больше, чем проданного.

– до 30 апреля 2024 года уже приобретено новое жилье или полностью оплачена его стоимость на этапе строительства;

– если в момент продажи у налогоплательщика и членов его семьи нет более половины прав на помещение, которое по площади больше нового купленного жилья.

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