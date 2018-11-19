Несмотря на успешное освобождение, учёный по-прежнему лишён оперативной связи, так как его мобильный телефон и ноутбук были изъяты по запросу украинской стороны.

Российский археолог, заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александр Бутягин был освобождён в результате обмена на белорусско-польской границе. На данный момент он находится в Белоруссии и, как сообщает его адвоакт, с ним всё в порядке. Археолог планирует вернуться в Петербург к концу недели.

Освобождение Бутягина стало результатом многоэтапной операции, проведённой ФСБ России совместно с КГБ Белоруссии. Обмен прошёл по формуле "пять на пять", в рамках которой были освобождены не только Бутягин, но и другие граждане, включая супругу российского военного, служащего в Приднестровье. Взамен на них были переданы два офицера молдавской спецслужбы.

Несмотря на успешное освобождение, Александр Бутягин по-прежнему лишён оперативной связи, так как его мобильный телефон и ноутбук были изъяты по запросу украинской стороны. Защита археолога намерена обжаловать это удержание и добиваться возврата техники. В ближайшие дни ожидается, что адвокаты предоставят отчёт о проделанной работе и расходах, связанных с его освобождением.

Бутягин был задержан в Варшаве 4 декабря 2025 года по требованию Киева, который обвинял его в проведении нелегальных археологических исследований в Крыму. Процесс над ним неоднократно называли политизированным, а обвинения — абсурдными.

Государственный Эрмитаж выразил благодарность всем, кто поддерживал Бутягина и переживал за его судьбу. Археолог скоро вернётся к своей научной и просветительской деятельности в Петербурге.

