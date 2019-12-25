Кобелев назвал Дзюбу одним из лучших игроков РПЛ

Бывший главный тренер московского "Динамо" и "Крыльев Советов" Андрей Кобелев в интервью телекомпании "Новый век" назвал сильнейших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).
В первую очередь, я бы назвал Артема Дзюбу. Мы видим, что он уже который год мощно играет. Еще бы я отметил Георгия Джикию из "Спартака", которого я считаю одним из лучших защитников в России. Третьего игрока не могу назвать. Есть братья Миранчуки, Федор Чалов, Алексей Ионов, Александр Соболев. Но и им не хватает стабильности.
Андрей Кобелев, футбольный тренер
Напомним, Артем Дзюба в нынешнем сезоне РПЛ провел 21 матч и забил 13 голов. Он возглавляет рейтинг лучших бомбардиров нынешнего сезона. Также нападающий лидирует в списке лучших ассистентов - 9 голевых передач.
Ранее Артем Дзюба назвал лучшего форварда в истории футбола.
Фото: fcdynamo.ru
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