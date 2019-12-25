Кобелев назвал Дзюбу одним из лучших игроков РПЛ

Бывший главный тренер московского "Динамо" и "Крыльев Советов" Андрей Кобелев в интервью телекомпании "Новый век" назвал сильнейших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).

В первую очередь, я бы назвал Артема Дзюбу. Мы видим, что он уже который год мощно играет. Еще бы я отметил Георгия Джикию из "Спартака", которого я считаю одним из лучших защитников в России. Третьего игрока не могу назвать. Есть братья Миранчуки, Федор Чалов, Алексей Ионов, Александр Соболев. Но и им не хватает стабильности.

Андрей Кобелев, футбольный тренер