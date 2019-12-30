Ко входу в мусульманский центр неизвестные принесли православные кресты

Сотрудники полиции выясняют цели организаторов акции.

В Петербурге неизвестные поставили православные кресты перед входом в молитвенную комнату "Культурно-просветительского центра Дагестана", рассказала "Фонтанка".

В полицию о странном инциденте сообщил представитель общины Шамиль. Он сообщил, что перед их центром в доме №23 корпус 3 по улице Беринга установлены натуральные надгробные кресты. Дагестанец обнаружил странную находку около восьми утра 1 января.

Сотрудники полиции Василеостровского района по камерам видеонаблюдения выяснили, что непонятную акцию устроили двое неизвестных около шести утра. Их лица были спрятаны под масками. Оставив у дверей мусульманского центра кресты, мужчины перепрыгнули ограду Смоленского кладбища и побежали в сторону Смоленской церкви.

Шутников разыскивают сотрудники Центра "Э".

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