Нетрезвая пенсионерка из Петергофа "заминировала" отель и ресторан

Женщина сделала два звонка.

Престарелая жительница Петергофа подозревается в ложном "заминировании" двух общественных объектов, рассказало АН "Оперативное прикрытие".

Стало известно, что женщина позвонила в полицию 31 декабря в 19:23 и 19:49. Она назвала свое настоящее имя и сообщила, что в отеле и ресторане "Самсон" на Санкт-Петербургском проспекте в Петергофе находятся бомбы.

Отель и ресторан осматривали, но взрывных устройств не обнаружили. Эвакуация не проводилась.

По подозрении в ложном "заминировании" задержали 62-летнюю женщину на улице Жарновецкого. Отмечается, что пенсионерка была пьяна.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV