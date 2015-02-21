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Ко Дню защитника Отечества в парке Победы пять памятников получили подсветку
Сегодня, 8:38
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nadezhda_sib

Ко Дню защитника Отечества в парке Победы пять памятников получили подсветку

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Теперь скульптуры будут заметны в любое время суток.

В Петербурге пять памятников получили подсветку ко Дню защитника Отечества. Об этом накануне сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет". 

Cреди объектов ― скульптуры "Тыл", "Фронт", "Братья по оружию" в Московском парке Победы, памятник герою Отечественной войны 1812 года М.А. Милорадовичу в Московском саду и памятник морякам народных конвоев в одноимённом сквере на Большом Смоленском проспекте. 

В "Ленсвете" считают, что с подсветкой садово-парковые пространства выглядят интереснее и уютнее, а сами памятники ― заметнее для горожан. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в 2021 году более 30 улиц в Петербурге получат новейшее освещение. 

Фото: vk.com/lensvetspb

Теги: ленсвет, памятник, подсветка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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