Ко Дню защитника Отечества в парке Победы пять памятников получили подсветку

Теперь скульптуры будут заметны в любое время суток.

В Петербурге пять памятников получили подсветку ко Дню защитника Отечества. Об этом накануне сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

Cреди объектов ― скульптуры "Тыл", "Фронт", "Братья по оружию" в Московском парке Победы, памятник герою Отечественной войны 1812 года М.А. Милорадовичу в Московском саду и памятник морякам народных конвоев в одноимённом сквере на Большом Смоленском проспекте.

В "Ленсвете" считают, что с подсветкой садово-парковые пространства выглядят интереснее и уютнее, а сами памятники ― заметнее для горожан.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в 2021 году более 30 улиц в Петербурге получат новейшее освещение.

Фото: vk.com/lensvetspb