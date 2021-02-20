Ко Дню космонавтики в Петербурге устроили автопробег

По Невскому проспекту проехали автомобили с флагами России и портретами Юрия Гагарина.

Во вторник, 12 апреля, автомобилисты Петербурга устроили автопробег, посвященный Дню космонавтики. Видеозапись опубликовали в социальных сетях.

По Невскому проспекту проехали автомобили с флагами России и портретами Юрия Гагарина, а также атрибутами космической символики. Некоторые пассажиры даже были в костюмах астронавта. В пробеге приняли участие и ретроавтомобили.

Ранее мы сообщали, что Путин призвал ответить на вызовы по освоению космоса. Глава России призвал развивать отечественные технологии.

Видео: Вконтакте / ОЧЕВИДЕЦ СПб | ЧП