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Ко Дню космонавтики в Петербурге устроили автопробег

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По Невскому проспекту проехали автомобили с флагами России и портретами Юрия Гагарина.

Во вторник, 12 апреля, автомобилисты Петербурга устроили автопробег, посвященный Дню космонавтики. Видеозапись опубликовали в социальных сетях.

По Невскому проспекту проехали автомобили с флагами России и портретами Юрия Гагарина, а также атрибутами космической символики. Некоторые пассажиры даже были в костюмах астронавта. В пробеге приняли участие и ретроавтомобили. 

Ранее мы сообщали, что Путин призвал ответить на вызовы по освоению космоса. Глава России призвал развивать отечественные технологии.

Видео: Вконтакте / ОЧЕВИДЕЦ СПб | ЧП

Теги: автопробег, день космонавтики, невский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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