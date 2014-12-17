Ко Дню города реконструируют фонтан на улице Щербакова

Реконструкцию планируют завершить до конца мая этого года.

В Приморском районе Петербурга началось восстановление фонтана. Он находится рядом с домом 4/18 по улице Щербакова. Фонтан запустили в мае 2003 года, когда праздновали 300-летие города, но сооружение долгое время не эксплуатировали. Об этом 17 марта рассказали в пресс-службе "Водоканала".

Фонтан находится в аварийном состоянии, у него нет инженерных сетей, множество трещин, мозаичное украшение почти полностью разрушено.

В "Водоканале" добавили, что из второй малой чаши будет бить целый каскад струй. На сегодняшний день уже проложили новые водопроводные и канализационные сети. Сообщается, что реконструкцию планируют завершить до конца мая этого года.

Ранее в Петербурге сотрудники ОМОН Росгвардии обнаружили гранату. Оказалось, что пустой корпус ручной гранаты Ф-1 времен войны не представляет опасности.

Фото: пресс-слжуба "Водоканала"

