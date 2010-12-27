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Книжный салон ограничит движение в центре Петербурга с 11 по 22 мая
Сегодня, 19:19
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Книжный салон ограничит движение в центре Петербурга с 11 по 22 мая

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Ограничения касаются Кленовой, Инженерной, Итальянской, Малой Садовой, Замковой и Караванной улиц.

Из-за книжного салона, который стартует 17 мая в центре Петербурге, в городе введут новые ограничения на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В связи с проведением XIII Санкт-Петербургского международного книжного салона, в центре Северной столицы введут ограничения движения транспорта на дорогах.

  • С 22.00 11 мая до 22.00 22 мая движение автомобилей по участку Кленовой улицы от Инженерной улицы до Манежной площади, Манежной площади и Итальянской улицы от Малой Садовой улицы до Караванной улицы;
  • с 22.00 15 мая до 15.00 21 мая по Итальянской улицы от Садовой улицы до Малой Садовой улицы и Кленовой улицы от Замковой улицы до Инженерной улицы будет прекращено.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Теги: книжный салон , манежная площадь , ограничение движения , спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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