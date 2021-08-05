Фестиваль "Книжный Маяк Гатчины и Ленобласти" пройдет во второй раз

Мероприятие объединит авторов и читателей со всего региона.

С 3 по 5 сентября состоится второй региональный книжный фестиваль "Книжный Маяк Гатчины и Ленинградской области". Как сообщили в пресс-службе областного правительства, мероприятие объединит авторов и читателей со всего региона.

Программа праздника рассчитана на самую широкую аудиторию: взрослых ждут творческие встречи с известными современными писателями, а для педагогов и директоров школ подготовлен отдельный блок мероприятий. На них обсудят, как превратить чтение из необязательного факультатива в системную часть школьной программы. Школьников пригласят на интерактивные занятия и мастер-классы, где можно будет пообщаться с авторами без формальностей.

Главная особенность этого года – дебют районных площадок. Впервые свои литературные сообщества представят Выборг, Тихвин, Тосно, Кингисепп, Приозерск, Волхов и другие города Ленобласти. Организаторы отмечают, что это поможет возродить живое русское слово и создать новые традиции общения вокруг книги.

Фестиваль проходит при поддержке всероссийского движения "Книжные маяки России" и администрации Гатчинского округа. Вход на все площадки свободный, но требуется предварительная регистрация. Кроме того, гатчинский "Маяк" даст старт большому просветительскому проекту – "Книжному поезду России", который проследует дальше по городам страны

Ранее мы сообщили о том, что Приоратский дворец в Гатчине закроется для посетителей в субботу.

Фото: Правительство Ленобласти