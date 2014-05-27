Ключевая ставка ЦБ может снизиться до 12% к концу 2026 года

По словам эксперта, Банк России продолжит смягчение денежно-кредитной политики.

Ключевая ставка Центробанка России может снизиться до 12% к концу 2026 года. Об этом заявил порталу РИАМО директор корпоративного блока ББР Банка Александр Киселев.

По словам эксперта, Банк России продолжит смягчение денежно-кредитной политики. При этом он считает, что темпы смягчения будут сдержанными. Киселев добавил, что "по плану" ожидается дальнейшее снижение на 0,5%. Решение об этом могут принять 19 декабря, когда пройдет заседание ЦБ.

Также эксперт заявил, что ключевая ставка будет снижаться плавно. Согласно прогнозу Киселева, показатель достигнет 12% к концу следующего года. Большинство аналитиков ожидают снижения ключевой ставки до 16% к концу 2025-го.

Фото: pxhere.com