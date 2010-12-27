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Клуб Mosaique в Петербурге объявил о закрытии
Вчера, 22:59
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arteliseev

Клуб Mosaique в Петербурге объявил о закрытии

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Последняя вечеринка в клубе запланирована на 3 августа.

Вечером в пятницу, 19 июля, основатели клуба Mosaique на Конюшенной площади заявили о предстоящем закрытии заведения. Сообщение было опубликовано в телеграм-канале проекта. Стало известно, что сам клуб перестанет быть "стационарным" и "освободится от стен".

"Mosaique в том виде, что мы берегли, творили и делали лучше все вместе, пришел к своему логическому завершению. Начиная со следующего месяца проект перестает быть стационарным клубом. Пора освободиться от стен. Мы переходим на разовые мероприятия, уменьшая их количество и повышая качество"

- заявили основатели заведения.

Фото: @msqspace / Telegram

Теги: закрытие, клуб, петербург
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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