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Клуб "Космонавт" будет проводить концерты онлайн
Сегодня, 17:03
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Клуб "Космонавт" будет проводить концерты онлайн

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Первый запланирован на 18 июня.

Платформа STAY и клуб "Космонавт" запускают серию совместных онлайн-концертов. Они будут проходить со сцены клуба все лето. 

Доступ к трансляции будет стоить от 300 рублей, средства пойдут на поддержку музыкантов и клуба. Первое выступление состоится 18 июня. Зрители станут участниками концерта российской рок-группы "Торба-на-Круче". Коллектив много раз становился участником фестивалей "Нашествие", "Окна открой!", "Крылья" и так далее.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге запустят онлайн-концерты в автокинотеатре. 

Фото: pixabay.com 

Теги: концерты, концерты онлайн
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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