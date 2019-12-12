Клуб "Космонавт" будет проводить концерты онлайн

Первый запланирован на 18 июня.

Платформа STAY и клуб "Космонавт" запускают серию совместных онлайн-концертов. Они будут проходить со сцены клуба все лето.

Доступ к трансляции будет стоить от 300 рублей, средства пойдут на поддержку музыкантов и клуба. Первое выступление состоится 18 июня. Зрители станут участниками концерта российской рок-группы "Торба-на-Круче". Коллектив много раз становился участником фестивалей "Нашествие", "Окна открой!", "Крылья" и так далее.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге запустят онлайн-концерты в автокинотеатре.

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