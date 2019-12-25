Он допустил разработку мер, которые "сделают нахождение за границей менее комфортным".

Глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас допустил введение ограничений для россиян, уехавших из-за частичной мобилизации. Об этом он рассказал в интервью газете "Ведомости".

Клишас отметил, что многие из тех, кто покинул Россию, продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Отвечая на вопрос, допустимо ли ограничение схем, которые позволяют людям работать за рубежом и получать оттуда деньги, глава комитета ответил, что такая возможность допустима.

Также Клишас допустил соответствующее изменение законодательства и разработку мер, которые "сделают нахождение за границей менее комфортным". При этом он не уточнил, что именно собираются изменить.

Ранее Пушилин заявил, что в ДНР не будет новой мобилизации без распоряжения Путина.

Фото: Совет Федерации